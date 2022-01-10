Відведення військ РФ від кордону України буде сигналом до деескалації, - Держдеп

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман за підсумками переговорів Сполучених Штатів і Росії заявила, що сигналом до деескалації ситуації на кордоні України стане відведення російських військ на місця їх дислокації.

При цьому вона відповіла на заяву Росії про те, що російські війська знаходяться біля кордонів України для проведення навчань.

"Як правило, ви не посилаєте 100 тисяч солдатів до кордону тільки для того, щоб провести навчання", - додала Шерман.