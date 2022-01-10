Відведення військ РФ від кордону України буде сигналом до деескалації, - Держдеп

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман за підсумками переговорів Сполучених Штатів і Росії заявила, що сигналом до деескалації ситуації на кордоні України стане відведення російських військ на місця їх дислокації.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
При цьому вона відповіла на заяву Росії про те, що російські війська знаходяться біля кордонів України для проведення навчань.
"Як правило, ви не посилаєте 100 тисяч солдатів до кордону тільки для того, щоб провести навчання", - додала Шерман.
Нагадаємо, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну, а російські війська знаходяться біля українських кордонів через проведення навчань.
Відзначимо, що переговори США і Росії в Женеві тривали майже вісім годин.