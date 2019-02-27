Відповідальність за відмову України від участі в Євробаченні-2019 лежить на НСТУ, - нардеп

Фото: Микола Княжицький (yatsenyuk.org.ua)

НСТУ могла запобігти ситуації з відбором артистів, заявив голова комітету ВРУ з питань культури

Відповідальність за відмову України від участі в конкурсі Євробачення-2019 лежить на суспільному мовнику, який міг запобігти ситуації з відбором артистів. Про це повідомив РБК-Україна голова комітету Верховної ради з питань культури, народний депутат Микола Княжицький.

Таким чином нардеп прокоментував заяву суспільного мовника про необхідність розробки "пропозицій до проекту закону, який міг би врегулювати ситуацію з співпрацею українських артистів з державою-агресором".

"Суспільний мовник міг зробити це абсолютно умовами конкурсу без всякого закону. Чого немає в законодавстві, якщо вони можуть будь-які правила ввести. Для цього не потрібен закон. Те, що нам потрібен загальний закон, який би обмежував будь-яку діяльність українців у країні агресорі - я повністю підтримую. Але це не виправдання для "Євробачення", - повідомив Княжицький.

За його словами, в парламенті розроблялося вже кілька законопроектів, які повинні обмежити зв'язки українських артистів з країною-агресором.

"У Верховній раді вже розроблялося кілька таких законопроектів, які, на жаль, були недосконалими. Дивіться, (подібний законопроект, - ред .) подавала партія "Свобода" ще два роки тому він був відправлений на доопрацювання через заперечення. Кириленко про це говорить теж дуже давно. Таких пропозицій багато, але з моєї точки зору, це має стосуватися не тільки виконавців пісень. Мене, наприклад, цікавить не тільки естрада, але й кіно. Треба забороняти будь-яку співпрацю з РФ, звичайно, я це підтримую", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Національна громадська телерадіокомпанія України відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019.

Додамо, що Кабінет міністрів України ініціював внесення змін в правила національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019.