Відповіді однієї України недостатньо: Кулеба про блокування РФ Чорного та Азовського морів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відповіді на блокування Росією портів у Чорному та Азовському морях лише від однієї України буде недостатньо. Наразі країна підключає міжнародних партнерів, аби дати РФ скоординовані дії у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.
"Ми одразу звернулися по лінії МЗС, проінформували про ці дії РФ генерального секретаря ООН, Європейський Союз, керівництво дружніх держав і розпочали двохсторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій", - розповів Кулеба
Він зазначив, що Росія не повинна мати свободи маніпулювати темою "навчань", для того, щоб блокувати торгівельні шляхи в Чорному морі.
"Тому, що Чорне море і його безпека стосується кожного з нас, тому відповіді однієї України буде недостатньо. Ми підключили партнерів для того, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь", - резюмував міністр.
Нагадаємо, нещодавно Росія "прибережними попередженнями" оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.
Після чого МЗС України висловило рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.
Згодом з'ясувалося, що Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря. Українська сторона підтвердила це повідомлення від РФ.