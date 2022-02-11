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Відповіді однієї України недостатньо: Кулеба про блокування РФ Чорного та Азовського морів

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відповіді на блокування Росією портів у Чорному та Азовському морях лише від однієї України буде недостатньо. Наразі країна підключає міжнародних партнерів, аби дати РФ скоординовані дії у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Ми одразу звернулися по лінії МЗС, проінформували про ці дії РФ генерального секретаря ООН, Європейський Союз, керівництво дружніх держав і розпочали двохсторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій", - розповів Кулеба

Він зазначив, що Росія не повинна мати свободи маніпулювати темою "навчань", для того, щоб блокувати торгівельні шляхи в Чорному морі.

"Тому, що Чорне море і його безпека стосується кожного з нас, тому відповіді однієї України буде недостатньо. Ми підключили партнерів для того, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь", - резюмував міністр.

Нагадаємо, нещодавно Росія "прибережними попередженнями" оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Після чого МЗС України висловило рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Згодом з'ясувалося, що Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря. Українська сторона підтвердила це повідомлення від РФ.

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