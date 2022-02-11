Відповіді однієї України недостатньо: Кулеба про блокування РФ Чорного та Азовського морів

"Ми одразу звернулися по лінії МЗС, проінформували про ці дії РФ генерального секретаря ООН, Європейський Союз, керівництво дружніх держав і розпочали двохсторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій", - розповів Кулеба

Він зазначив, що Росія не повинна мати свободи маніпулювати темою "навчань", для того, щоб блокувати торгівельні шляхи в Чорному морі.

"Тому, що Чорне море і його безпека стосується кожного з нас, тому відповіді однієї України буде недостатньо. Ми підключили партнерів для того, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь", - резюмував міністр.