Відповідь Литві за Калінінград? Росія почала навчання на Балтійському флоті

Балтійський флот Росії почав навчання з бойовими стрільбами в Калінінградській області. У них візьмуть участь близько 1 тисячі військових і понад 100 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
"У маневрах в Калінінградській області задіяні близько 1 тис військовослужбовців і більше 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських і ракетних частин", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що артилеристам і ракетникам належить виконати кілька сотень вогневих завдань із застосуванням РСЗВ "Град" і "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" і "Гвоздика".
Варто відзначити, що російські військові навчання стартували на тлі загострення відносин з Литвою, яка з 18 червня заборонила транзит низки російських товарів в Калінінград.
У понеділок, 20 червня, в МЗС Росії прокоментували обмеження Литви. Там відкрито пригрозили Вільнусу, заявивши, що" Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів", якщо транзит в Калінінград через Литву найближчим часом не буде відновлений.
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