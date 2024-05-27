В ОТУВ "Северск" рассказали о ситуации на границе с Черниговской и Сумской областями

Тактика действий врага рядом с границами Сумской, а также Черниговской областей остается неизменной. Помимо активного применения ДРГ, для которых на севере Сумской области благоприятная география - многочисленные лесные массивы, россияне также обстреливают населенные пункты вдоль всей полосы приграничья.

"Но, как и попытки прорыва ДРГ, обстрелы производятся вдоль всей границы. Явной концентрации на конкретном участке, являющемся одним из признаков подготовки наступательных действий там, не фиксируется. Кроме того, радом с границами нет такой группировки, которая может быть готова для масштабных наступательных действий врагом. Эти силы в настоящее время рассредоточены", - сказал спикер ОТУВ "Северск".

По его словам, за передвижением подразделений и техники со стороны России очень тщательно наблюдают, и соответственно усиливают эти направления. "Суджа является железнодорожно-узловой станцией. Кроме того, есть и Суземка на Сумской границе, и станция Климова в Брянской области вблизи границы на Черниговщине. Это узловые станции, куда прибывают эшелоны с техникой, личными составами или еще чем-то. Поэтому эти пункты рассматриваются как такие, где может быть определенная сосредоточенность войск противника", – пояснил Мысник.

Однако именно в этих населенных пунктах вражеские подразделения не задерживаются - они туда прибывают и отбывают, говорит спикер ОТУВ "Северск". Россияне пытаются рассредоточиваться, чтобы не попасть под удары сил обороны. Но как только они появляются рядом с границей, вражеские подразделения и средства уничтожаются.