В ОТГ "Луганск" назвали потери россиян в зоне их ответственности

"Что касается сил, которые они (оккупанты - ред.) подтянули, то, скажем так, они понесут очень большие потери. То есть это ежедневно в зоне нашей ответственности около 200 человек убитыми и ранеными", - сказала Бобовникова.

Спикер отметила, что за месяц на этом участке фронта Россия теряет около 6 тысяч человек. Поэтому, по ее словам, вражеские войска постоянно пополняют живую силу.

"То есть мы не говорим о каких-то ротациях, например, смене дивизии или смене бригад, но они постоянно пополняют личный состав", - добавила Бобовникова.