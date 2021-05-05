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Відтік інвестицій з України триває: скільки іноземці вивели з початку року

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 12:58
Відтік інвестицій з України триває: скільки іноземці вивели з початку року Фото: відтік інвестицій з України триває другий рік поспіль (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий відплив прямих іноземних інвестицій з України за січень - березень 2021 року оцінено в 301 млн доларів, у тому числі від’ємні реінвестовані доходи - 141 млн доларів. Відтік інвестицій триває другий рік поспіль.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, інвестиції в акціонерний капітал (крім реінвестування доходів) склали 307 млн доларів.. Чисті погашення за кредитами прямого інвестора становили 430 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів. Таким чином, відтік ПІІ з України спостерігається вперше з 2015 року,

За даними НБУ, зведений платіжний баланс України за 2020 рік сформувався з профіцитом 2,0 млрд доларів. Це в три рази менше, ніж у 2019 році (6,0 млрд доларів).

Відтік капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) у 2020 році становив 4,6 млрд доларів (у 2019 році чистий приплив склав 10,1 млрд доларів) і зумовлювався переважно операціями приватного сектора.

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