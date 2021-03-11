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Відлига в Україні: на заході можливі затоплення, в Карпатах попереджають про лавини

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні триває відлига у зв'язку з потеплінням погоди. У Волинській області можливі затоплення через підвищення рівня води в річках, в Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, 11-12 березня очікується підвищення рівня води з добовою інтенсивністю 1-3 см на річці Прип'ять у створі поста Річиця і на річці Стохід у створі поста Любешів.

"відбуватиметься подальше перевищення позначки затоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах в Ратневском і Любешевском районах Волинської області. Подальше затоплення заплавних територій (рівень небезпеки жовтий)", - повідомили в ДСНС.

Також синоптики попереджають, що із-за сильних снігопадів 11 березня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде сонячно, практично на всій території країни буде сухо. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +5 градусів.

Також повідомлялося, що протягом березня погода буде переважно прохолодною, і відчутне потепління не очікується. При цьому з 12 березня очікуються значні опади.

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