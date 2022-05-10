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Відсторонення Путіна від влади-єдиний спосіб захистити захід від погроз Кремля, - МЗС Литви

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr com mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Відсторонення президента Росії Володимира Путіна від влади є єдиним способом захистити захід і його союзників від майбутніх загроз з боку Кремля.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"З нашої точки зору, до того моменту, коли нинішній режим не буде перебувати при владі, навколишні його країни будуть певною мірою перебувати в небезпеці. Не тільки Путін, але і весь режим, тому що, знаєте, можна змінити Путіна, можна змінити його оточення, але на його місце може прийти інший Путін", - сказав Ландсбергіс.

Він додав, що поки існує путінський режим, який має намір вести війни за межами російської території, навколишні його країни знаходяться в небезпеці.

"І якщо щось і було доведено тим, хто сумнівався в цьому після 2008 року в Грузії в 2014 році, коли почалася Перша війна в Україні, так це те, що Росія-агресивна Країна. Це абсолютно ясно", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Ландсбергіс висловився щодо країн, які виступають проти ембарго на російську нафту.

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