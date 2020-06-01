Відсторонення не завадило главі поліції Вінницької області отримати нову посаду

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що відсторонений від виконання посадових обов'язків начальника ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педос отримав нову посаду. Його призначили радником голови Нацполіції.

Про це він сказав журналістам.

"Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції", - підкреслив Клименко.

Глава НПУ поінформував, що Педос буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу. Крім того, за його словами, щодо решти працівників обласної поліції продовжується службове розслідування.

"Службове розслідування продовжується, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо", - сказав Клименко.

Зазначимо, Педоса відсторонили через перестрілку в Броварах. Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція цього регіону пропустила людей зі зброєю у Бровари.

Так, у зіткненнях між перевізниками в Броварах брали участь близько 100 осіб. Станом на сьогодні вже 20 підозрюваних заарештували без права на заставу.

Нагадаємо, раніше Клименко представив нового главу поліції Вінницькій області - Івана Іщенко.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді хочуть заслухати Авакова через ситуацію у Кагарлику і Броварах.