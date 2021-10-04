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Відставки в уряді цього тижня не плануються, - Корнієнко

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада цього тижня не планує звільняти міністрів. Уряд працює, і треба готуватися до опалювального сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, який транслювався на Youtube.

"Цього тижня не планується", - сказав він.

Корнієнко заявив, що в даний час актуальним питанням є підготовка до опалювального сезону.

"Я думаю, що уряд працює, ми бачили їх у Трускавці багатьох, когось не бачили. Я думаю, що треба готується до опалювального сезону, вирішувати питання нагальні. Кадрові питання, знаєте, за ними питання не стане", - додав заступник голови фракції "Слуга народу".

Як повідомляло РБК-Україна, кадрові перестановки в Кабінеті міністрів планують провести у другій половині жовтня. Під загрозою звільнення: віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр оборони Андрій Таран, міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський, перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко.

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