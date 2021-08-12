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Відставка Авакова: як поставилися українці та що думають про наступника

Автор: Олександр Білоус

Відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ позитивно оцінили 33% опитаних українців, негативно - 15%. Ще 37% респондентів поставилися байдуже, 15% вагалися з відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання, як зміниться діяльність Міністерства внутрішніх справ після відставки Авакова і призначення на посаду міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, відносна більшість (41%) респондентів висловлюють думку, що вона не зміниться, 13% - що вона погіршиться і 10% - що покращиться, 36% вагалися з відповіддю.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Верховна рада України прийняла відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 16 липня. Він був на посаді голови МВС понад 7 років.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", у травні 2021 року баланс довіри українців до всіх правоохоронних органів лишається негативним. Це ж стосується керівників цих структур. За останній рік зросла недовіра до Національної поліції (із -25% до -31%). Дещо покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (із -46 % до -43 %)

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Арсен Аваков