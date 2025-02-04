Оценки пессимистичны: украинский бизнес ожидает сокращения количества работников

Как отметили в НБУ, бизнес сезонно ослабил оценки относительно своей текущей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2025 года составил 41,0 (в декабре 2024 года - 45.9) и был на уровне января 2024 года.

"Сдерживающим образом на динамику индекса повлияли сложная ситуация с безопасностью, недостаток инвестиций в производственный капитал, потребности в энергоресурсах и рабочей силе, рост производственных затрат, инфляционные и девальвационные процессы", - говорится в сообщении.



Предприятия всех секторов, привлеченных к ежемесячному опросу, были настроены на уменьшение объемов изготовленной продукции/оказанных услуг, объема строительства, новых заказов на продукцию/услуги, в том числе экспортных, а также объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи

На фоне устойчивых ожиданий относительно высоких темпов роста закупочных цен, респонденты продолжили прогнозировать подорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Сохранились пессимистические оценки по занятости. Руководители предприятий всех секторов и в дальнейшем ожидают сокращения общей численности работников, наиболее существенно - в строительстве. Зато в сфере услуг ожидалось замедление темпов сокращения персонала.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 января 2025 года. В опросе приняло участие 519 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.