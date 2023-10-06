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Иностранец "заказал" убийство стоматолога, чтобы украсть бизнес. Его задержали в Одессе

Одесса, Пятница 06 октября 2023 10:34
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Иностранец "заказал" убийство стоматолога, чтобы украсть бизнес. Его задержали в Одессе Фото: полиция предотвратила убийство супругов в Киеве (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Иностранец "заказал" убийство столичного стоматолога и его супруги. Злоумышленник хотел украсть его бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Как отмечается, в середине сентября украинские полицейские получили от правоохранителей из Молдовы информацию о подготовке к заказному убийству. Иностранец подыскал киллера, который за 15 тысяч долларов согласился ликвидировать украинцев.

Через несколько дней полиция идентифицировала потенциальных жертв и киллера. По данным следствия, иностранец хотел украсть стоматологический бизнес в Киеве. Поэтому после убийства мужчины киллер должен был "убрать" его жену.

Выяснилось, что до начала полномасштабной войны иностранец арендовал помещение, в котором находится стоматологическая клиника. Но после 24 февраля он уехал из Украины и перестал платить аренду. Поэтому арендодатель заключил договор с другим клиентом.

Также полиция установила, что после убийства семьи фигурант хотел ликвидировать своего соотечественника.

Киллер пошел на сотрудничество с полицией. Он получил в качестве аванса 5 тысяч долларов, а другая сумма, 10 тысяч долларов, должна была поступить после убийства супругов. Деньги передавали через посредников. Украинские правоохранители инсценировали похищение и убийство стоматолога, а заказчик получил фотоподтверждение и перечислил деньги.

Иностранца задержали в Одессе, обыски проводились в Одессе и Киеве. Ему объявили подозрение по нескольким статьям УКУ. Заказчику убийства грозит тюрьма от 10 до 15 лет или пожизненный срок. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: полиция предотвратила убийство супругов в Киеве (npu.gov.ua)

Напомним, недавно в Черкассах задержали рэкетира, который "выбивал" деньги из семей погибших украинских военных.

Также в Полтавской области предотвращено убийство предпринимателя. Его "заказал" чиновник и нанял для этого киллера.

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