Получайте 10% компенсацию. Как зарегистрироваться на бета-тест "Национального кэшбека" через "Дію"

В Украине с 28 августа стартовала регистрация торговых сетей для участия в программе "Национальный кэшбэк". Ежемесячно украинцы смогут получать до 3000 гривен компенсации за приобретение товаров локального производства.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tekegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
К тестированию программы можно присоединиться через "Дію". Первый месяц программа будет работать в режиме тестирования бета.
На что можно будет потратить кэшбек:
Список продавцов, производителей и товаров, за которые начисляется кэшбек, ищите по ссылке. Производители и продавцы украинских товаров, присоединяйтесь к Нацкешбеку через портал Дія
В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале программы "Покупай украинское". По этой программе граждане смогут получить возврат части средств на специальную карту за покупку товаров украинского производства.
Ранее Министр экономики Украины Юлия Свириденко говорила о том, что программа может заработать уже с сентября. Она будет включать в себя продовольственные и непродовольственные товары, произведенные в Украине.
Детальнее о кэшбеке на украинские товары и что говорит об этом бизнес - в материале РБК-Украина.
Также в Минэкономики объяснили, как зарегистрироваться для участия в программе "Национальный Кэшбэк".
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