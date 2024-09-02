Получайте 10% компенсацию. Как зарегистрироваться на бета-тест "Национального кэшбека" через "Дію"

К тестированию программы можно присоединиться через "Дію". Первый месяц программа будет работать в режиме тестирования бета.

На что можно будет потратить кэшбек:

медицинские услуги, спорт, кино, заведения питания;

коммуналка, транспорт, мобильная связь;

донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность;

многие другие услуги, товары украинского производства.

Список продавцов, производителей и товаров, за которые начисляется кэшбек, ищите по ссылке. Производители и продавцы украинских товаров, присоединяйтесь к Нацкешбеку через портал Дія

Как получить услугу