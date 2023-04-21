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Получали до 5000 долларов. В Хмельницкой области группу врачей задержали за подделку справок

Фото: в Хмельницкой области группу врачей задержали за подделку справок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители разоблачили группу врачей из Хмельницкой области, которые организовали изготовление поддельных медицинских справок.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как рассказали в ведомстве, врачи подделывали медицинские документы в том числе и для граждан, подлежащих мобилизации.

"Фигуранты предоставляли "услуги" по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй болезней и содействию в получении групп инвалидности. Также изготовляли документы, предоставлявшие возможность уклониться от военной службы и уехать за границу", - говорится в сообщении.

За свою работу они получали от 2000 до 5000 долларов в зависимости от пакета документов. Посредником между врачами и пособниками выступала медсестра. Она регистрировала полученные документы за 100 долларов в день и отвечала за получение и передачу денег организатору "схемы".

"Правоохранители задокументировали факт получения и распределения между тремя участниками схемы 4 600 долларов США. Председателя врачебной комиссии, медсестру и одного из доверенных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители во время обысков обнаружили и изъяли деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 7 миллионов гривен.

Напомним, в Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили на коррупции судью.

Также ранее мы писали, что в Одесской области на взятке разоблачили заместителя командира воинской части. Подполковник требовал 120 тысяч гривен за перевод военного в другую часть.

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Офис ГенпрокурораХмельницкая область