Получали до 5000 долларов. В Хмельницкой области группу врачей задержали за подделку справок

Как рассказали в ведомстве, врачи подделывали медицинские документы в том числе и для граждан, подлежащих мобилизации.

"Фигуранты предоставляли "услуги" по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй болезней и содействию в получении групп инвалидности. Также изготовляли документы, предоставлявшие возможность уклониться от военной службы и уехать за границу", - говорится в сообщении.

За свою работу они получали от 2000 до 5000 долларов в зависимости от пакета документов. Посредником между врачами и пособниками выступала медсестра. Она регистрировала полученные документы за 100 долларов в день и отвечала за получение и передачу денег организатору "схемы".

"Правоохранители задокументировали факт получения и распределения между тремя участниками схемы 4 600 долларов США. Председателя врачебной комиссии, медсестру и одного из доверенных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители во время обысков обнаружили и изъяли деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 7 миллионов гривен.