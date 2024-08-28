Получат не все. Кому начисляют пособие по безработице в Украине и какие суммы платят

Как рассчитывается размер выплат по безработице

Расчет выплат по безработице в Украине осуществляется с учетом страхового стажа, оснований увольнения и размера заработной платы перед увольнением. Страховой стаж исчисляется в месяцах и подтверждается уплатой Единого социального взноса (ЕСВ). Его можно проверить на сайте Пенсионного фонда.

Минимальные выплаты установлены на уровне 2500 грн для застрахованных лиц со стажем свыше семи месяцев и 1500 грн для тех, кто имеет меньший стаж или уволен за нарушение.

Если страховой стаж превышает 7 месяцев, размер выплаты зависит от средней заработной платы за шесть месяцев до увольнения:

Стаж до 2 лет – 50% от средней заработной платы

От 2 до 6 лет – 55%

От 6 до 12 лет – 60%

Более 18 лет – 70%

Максимальный размер пособия по безработице в 2024 году не может превышать минимальную заработную плату 7100 грн.

Пособие по безработице выплачивается в течение 90 календарных дней. Для лиц предпенсионного возраста (58-59 лет) этот срок может продолжаться до 360 дней. Если выплата длится более 90 дней, ее размер постепенно уменьшается:

Первые 90 дней – 100% от назначенной суммы

Следующие 90 дней – 80%

От 180 до 360 дня – 70%

Как получить выплаты

Выплаты назначаются центром занятости восьмой день после регистрации статуса безработного. Они начисляются на специальный социальный счет, который можно открыть в государственных банках, таких как Ощадбанк или ПриватБанк. После открытия счета реквизиты следует предоставить в центр занятости, как очно, так и через электронную регистрацию в течение 10 дней.

Эти выплаты также относят к страховому стажу, что будет влиять на расчет будущей пенсии.

Условия и причины прекращения выплат

Размер выплат зависит от нескольких факторов: продолжительность страхового стажа, причины прекращения трудовых отношений (увольнение по собственному желанию, по соглашению сторон, сокращение штата), а также уровень заработной платы, которую человек получал перед увольнением.

Выплата пособия прекращается в случае истечения срока выплат или прекращения регистрации безработного, согласно статье 45 Закона Украины «О занятости населения».