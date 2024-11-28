Получить "тысячу Зеленского" станет проще: в "Дие" появится новая функция

Начиная с 1 декабря украинцы начнут получать денежную помощь в размере 1000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка". В "Дие" появится новый функционал, который упростит процесс получения денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Также Федоров отметил, что сейчас выбирают баннер, который будет отображаться в приложении. К этому процессу призывают приобщиться украинцев, проголосовать можно по ссылке .

"Важно, чтобы услуга была максимально доступна для каждого и все украинцы смогли быстро ее получить", – говорится в сообщении.

Он отмечает, что "Зимняя еПоддержка" будет вынесена на главный экран в "Дие".

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Денежную помощь в размере 1000 гривен можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, транспорт, донаты на ВСУ и другие социальные нужды. Программа будет действовать до конца февраля 2025, а потратить помощь можно будет до конца следующего года.

Подать заявку можно через приложение "Дия", а пенсионеры и люди с инвалидностью, получающие выплаты через "Укрпочту", получат средства автоматически. Те, кто не нуждается в помощи, могут направить ее в поддержку ВСУ. Средства будут поступать на виртуальную карточку "Национальный кэшбек", которую можно оформить через приложение "Дия".

Кабинет Министров утвердил план внедрения программы "Зимняя еПоддержка", по которой гражданам выплатят единовременную помощь в размере 1000 гривен. На реализацию программы предусмотрено 5 миллиардов гривен.

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