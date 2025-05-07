Получить гражданство Франции станет труднее: новые жесткие правила с 2026 года

Повышенные требования к языку, интеграции и поведению

Согласно документу, претенденты на гражданство должны будут сдавать экзамен на уровень B2 по французскому языку - как устный, так и письменный. Кроме этого, они будут проходить гражданский тест и демонстрировать знание истории и ценностей Франции.

Также заявителей будут проверять на "примерное поведение": наличие судимостей, соблюдение законов и вклад в общество. Те, кто был осужден до шести месяцев заключения или более, автоматически получат отказ.

Профессиональная интеграция и статус пребывания

Еще одно требование - доказанная интеграция во французское общество по меньшей мере в течение пяти лет. В частности, может потребоваться наличие контракта на работу сроком от 24 месяцев или бессрочного договора.

Документ также касается мигрантов без легального статуса: их заявки на гражданство предлагают отклонять автоматически.

"Заявления иностранцев, находящихся во Франции нелегально, или в отношении которых действуют приказы о депортации или запрете на въезд, должны признаваться неприемлемыми", - говорится в директиве.

По данным Генеральной дирекции по делам иностранцев во Франции, в 2024 году французское гражданство получили 66 745 человек - на 8,3% больше, чем годом ранее.