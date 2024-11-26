Получить документы через "єМалятко" в Украине станет проще: что изменилось

"єМалятко" в Украине

Напомним, программа "єМалятко" - это комплекс услуг для молодых родителей, которые можно получить через портал "Дія" при рождении ребенка.

Экспериментальный этап проекта длился с 2020 года, тогда как в 2023 году правительство поддержало постоянный порядок предоставления услуг в рамках "єМалятко".

Уже вскоре после запуска программа "єМалятко" стала одним из самых удобных инструментов для молодых родителей.

По состоянию на ноябрь 2024 года через "єМалятко" - по одному заявлению, поданному онлайн - можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 10 государственных услуг от различных органов власти.

При этом услуга "єМалятко" не является обязательной для заказа. Она предоставляется исключительно по желанию родителей ребенка (или одного из них).

То есть зарегистрировать рождение ребенка и получить соответствующее свидетельство можно и "традиционным" способом - в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС).

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