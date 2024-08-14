Получение повестки не по месту регистрации: насколько законно и обязательно ли забирать
Получение повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту регистрации является вопросом, который в Украине не урегулирован однозначно, но определенные действия все же возможны.
РБК-Украина вместе с адвокатом Дмитрием Франчуком разбиралось, что делать, если вам вручили повестку посреди города, в котором вы не живете.
Проверка законности повестки
Адвокат отмечает, что повестка должна быть вручена по месту вашей регистрации или пребывания на военном учете. Если вы получили ее от ТЦК и СП, не соответствующей вашей регистрации, это может быть нарушением процедурных норм. Важно проверить полномочия военнослужащих, вручавших вам повестку. Они должны иметь надлежащие документы, подтверждающие их полномочия.
Обращение к "своему" ТЦК и СП
После получения повестки не по месту регистрации следует обратиться в ваш ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания. Вы можете объяснить ситуацию и уточнить, подлежите мобилизации, и какие шаги следует предпринять.
"Предоставьте документальные подтверждения места регистрации или места, где вы состоите на учете, чтобы избежать ошибочного привлечения в другой ТЦК и СП", – говорит Дмитрий Франчук.
Обращение к юристу
Если у вас возникают сомнения в законности полученной повестки, проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на военном праве. Он сможет дать советы по дальнейшим действиям и возможному обжалованию действий, если вы считаете, что ваши права были нарушены.
Если повестка выдана ошибочно, следует составить акт, где укажет все детали: когда, где и от кого вы получили повестку, а также вашу позицию по этой ситуации. Не забудьте сохранить копию повестки и акта для дальнейшего использования.
Другие действия
"Не игнорируйте повестку. Даже если она выдана не по месту вашей регистрации, отказ от ее выполнения может иметь негативные последствия", – отмечает адвокат Дмитрий Франчук.
Отказ от его выполнения может иметь отрицательные последствия. Рекомендуется в письменном виде обратиться в ТЦК и СП, издавший повестку, и указать, что вы зарегистрированы в другом районе. Вы можете попросить передать ваши документы в соответствующие ТЦК и СП.
Получение повестки от "чужого" ТЦК и СП
Адвокат обращает внимание, что повестку может вручить "чужой" ТЦК и СП. Такие случаи могут возникать из-за ошибок или из-за того, что вас могут пытаться мобилизовать по фактическому месту жительства или работы, даже если это место не совпадает с вашим официальным местом регистрации. Однако процедура вручения повесток должна соблюдать установленные правила. Если эти правила нарушаются, гражданин имеет право на защиту своих прав.
Ранее РБК-Украина рассказывала, как и где могут вручить повестку если у человека нет зарегистрированного места жительства.
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