Для получения каких лекарств нужен только электронный рецепт: разъяснение Минздрава

Как отметили в ведомстве, получить лекарства по государственной программе реимбурсации (позволяет пациентам получать лекарства бесплатно или с доплатой) можно только по электронному рецепту.

Исключением являются прифронтовые территории и территории, где ведутся боевые действия, там для этих лекарств все еще действует бумажный рецепт.

В рамках программы реимбурасации пациентам помогают лечить:

сердечно-сосудистые заболевания;

бронхиальную астму;

диабет II типа;

несахарный диабет;

расстройства психики и поведения;

эпилепсию;

болезнь Паркинсона;

хронические обструктивные заболевания легких;

для обезболивания: Морфин (Morphine) (таблетки);

для профилактики инсультов и инфарктов.

При этом наркотические (психотропные) лекарства в Украине все еще можно получить как по электронному, так и по бумажному рецепту.

Но вскоре е-рецепт для этой группы лекарств тоже станет обязательным. Исключение будет действовать только на прифронтовых территориях и территориях, где проходят боевые действия.

При покупке всех других рецептурных лекарств украинцы могут выбрать удобную для себя форму рецепта - электронную или бумажную.

Напомним, граждане Украины могут получить бесплатные лекарства для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.