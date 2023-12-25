Получение е-рецепта по СМС. Минздрав сообщил о возобновлении услуги

"Отправка СМС-сообщений для отпуска е-рецептов восстановлена. Пациенты по-прежнему смогут получить необходимые рецептурные лекарства, указав номер рецепта и код его погашения - эта информация поступает им на телефон", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что сбой работы системы СМС-уведомления произошел из-за задержки в работе одного из операторов мобильных сетей. Поскольку абоненты снова могут получать СМС-сообщения, от 26 декабря 2023 отправка СМС для е-рецептов будет осуществляться в обычном режиме.

"Для погашения е-рецептов, созданных в период с 15.12.2023 по 25.12.2023 включительно, пациент может использовать код, указанный в информационной справке по рецепту. Дополнительные действия от медицинских работников не требуются", - отметили в ведомстве.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, во вторник, 12 декабря, в "Киевстаре" начался масштабный сбой. Абоненты не могли получить доступ к интернету, исчезла связь.

Позже стало известно, что причиной сбоя стала хакерская атака, которую, вероятно, провели россияне. Расследование начала Служба безопасности Украины.

Более подробно о сбое можете узнать в материале РБК-Украина.

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