До отруєння Скрипалів причетна група з шести осіб, - Daily Mail

У британській військовій розвідці припускають, що ключову роль у групі відігравала жінка

Отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері (Велика Британія) організувала група з шести осіб на чолі з жінкою з російської військової розвідки. Про це повідомило джерело в британських розвідувальних службах, передає Daily Mail.

"Можна вважати, що жінка-офіцер могла бути частиною команди, відіграючи в ній ключову роль", - розповіло джерело в розвідці.

Наголошується, що таке припущення з'явилося після свідчень брата потерпілого у нещодавньому інциденті з отруєнням у Еймсбері Метью Роулі.

Він заявив, що місяць тому його брат, 45-річний Чарлі Роулі, і його партнерка 44-річна Дон Стерджес підібрали в парку флакон з парфумами, в якому містилася нервово-паралітична речовина, і розпилили його на себе.

Саме версія з флаконом для парфумів викликала припущення про те, що в групу з шести осіб, які здійснили атаку на Сергія і Юлію Скрипалів у Солсбері 4 березня,входила жінка.

Нагадаємо, британські правоохоронці вважають, що Головне розвідувальне управління Російської Федерації (ГРУ РФ) може бути відповідальним за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.