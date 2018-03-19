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Інтерв'ю

Отруєння Скрипаля: Мей заявила про наміри і мотиви Росії

НовиниПолітика    19.03.2018 - 17:47
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

У Росії є можливість, заявила Мей

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія мала мотив і намір здійснити отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Про це вона сказала під час візиту до Бірмінгем, передає Sky News.

"Це нервово-паралітична речовина з групи "Новачок", розроблена в Радянському Союзі. У Росії є можливість і, на мою думку, є мотив і намір, і це частина моделі поведінки Росії в Європі, яку ми бачимо", - заявила Мей.

За словами прем'єра, це могло статися в будь-якій країні і міжнародні союзники Британії підтвердили свою підтримку і визнання того, що вина лежить на Росії.

"Це відбулося у Великобританії, це могло статися в іншій країні і наші міжнародні союзники підтвердили свою підтримку і визнання того, що вина лежить на Російській Федерації", - підсумувала прем'єр.

Нагадаємо, Європейський союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великої Британії, яка вважає Росію з великою часткою ймовірності відповідальною за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй
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