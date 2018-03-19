Отравление Скрипаля: Мэй заявила о намерениях и мотивах России

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия имела мотив и намерение осуществить отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом она сказала во время визита в Бирмингем, передает Sky News.

"Это нервно-паралитическое вещество было из группы Новичок ", разработанное в Советском Союзе. В России есть возможность и, по моему мнению, есть мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы видим", - заявила Мэй.

По словам премьера, это могло случиться в любой стране и международные союзники Британии подтвердили свою поддержку и признание того, что вина лежит на России.

"Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране и наши международные союзники подтвердили свою поддержку и признание того, что вина лежит на Российской Федерации", - подытожила премьер.

Напомним, Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которое считает Россию с большой долей вероятности ответственной за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.