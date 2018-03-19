Отруєння Скрипаля: ЄС опублікував офіційну заяву

Європейський Союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великобританії, яка вважає Росію з великою часткою ймовірності відповідальною за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це йдеться в заяві Ради міністрів закордонних справ ЄС, опублікованій у в понеділок.

"Європейський союз рішуче засуджує напад, скоєний проти Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері", йдеться в заяві.

У своїй заяві глави дипломатичних відомств підкреслюють, що всі співдружність шоковане використанням вперше за 70 років нервово-паралітичної речовини військового класу, розробленого в Росії, і відзначають, що використання хімічної зброї незалежно від того, хто ним скористався і для яких цілей, є неприйнятним.

"Використання будь хімічної зброї будь-якою особою є абсолютно неприйнятним і небезпечним для всіх нас. Будь-яке таке використання є явним порушенням Конвенції з хімічної зброї, порушенням міжнародного права та підриває міжнародний порядок, заснований на правилах", - йдеться в документі.

У зв'язку з вищесказаним, Євросоюз висунув ряд вимог Росії. Зокрема, закликав РФ терміново відповісти на питання, які ставить Великобританія і міжнародне співтовариство, і забезпечити негайне і повне розкриття своєї програми "Новачок" перед Організацією по забороні хімічної зброї.

"ЄС висловлює повну солідарність з великою Британією та підтримку її зусиллям засудити відповідальних за цей злочин", - наголошується в документі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон попередив Росію, що вона "нікого не обманює" своєю відповіддю на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і описав реакцію Кремля як "все більш абсурдну".

Екс-шпигун РФ Сергій Скрипаль і його дочка були знайдені у Солсбері з ознаками отруєння. Експертиза показала, що потерпілі були отруєні бойовим нервово-паралітичним газом "Новачок", розробленим і перебувають на озброєнні Російської Федерації.

У свою чергу, РФ заперечує свою причетність до отруєння.