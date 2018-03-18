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Отруєння Скрипаля: британська поліція опублікувала фото авто екс-розвідника

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 12:23
Фото: авто Скрипаля (news.met.police.uk)
Фото: авто Скрипаля (news.met.police.uk)

Правоохоронці шукають очевидців, щоб найбільш точно простежити рух машини в день отруєння

Британська поліція, яка розслідує справу про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, опублікувала фотографію автомобіля колишнього полковника російської розвідки і закликала звернутися до правоохоронців тих громадян, хто міг бачити 4 березня на вулицях Солсбері цю машину. Про це повідомляє прес-служба поліції.

На знімку, розміщеному поліцією на офіційному сайті відомства, - бордовий BMW 320D з реєстраційним номером HD09 WAO. Поліцейські хочуть знайти очевидців, щоб найбільш точно простежити рух автомобіля в день отруєння Скрипаля.

За словами помічника комісара поліції Ніла Басу, поки правоохоронці не можуть встановити, де знаходився автомобіль вранці до 13:30 за місцевим часом, до того, як Скрипаль і його дочка вирушили в центр міста.

Він підкреслив, що справа про отруєння екс-співробітника ГРУ "надзвичайно складна", нині до розслідування залучено близько 250 фахівців із боротьби з тероризмом.

Басу додав, що на сьогодні в рамках розслідування було зібрано 762 предмети, які можуть бути доказами, також було вилучено 4 тис. записів із камер відеоспостереження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розслідування отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки може зайняти кілька місяців, а свідчення в цій справі дали вже близько 400 свідків.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Великобритания, отравление, ГРУ
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