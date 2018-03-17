Отруєння Скрипаля: британська поліція опитала вже близько 400 свідків

Розслідування отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки може зайняти кілька місяців. Свідчення у цій справі дали вже близько 400 свідків, заявили в поліції Великобританії, пише The Guardian.

За словами заступника контртерористичного управління Скотланд-Ярду Ніла Басу, нині поліція встановлює хронологію пересувань Скрипаля та його дочки в останній день перед отруєнням.

Із цією метою була опублікована фотографія його машини. За допомогою опитування свідків і перегляду камер відеоспостереження слідчі змогли частково відновити хронологію останнього дня.

"3 березня о 14:40 Юлія Скрипаль прибула в аеропорт Хітроу з Росії. Наступного дня машина Скрипаля була помічена вранці в на під'їзді до Солсбері з Лондона. О 14:20 Скрипаль із дочкою повечеряли в ресторані Zizzi й покинули його о 15:35. І вже о 16:15 в поліцію надійшов дзвінок від людини, який знайшов Сергія та Юлію Скрипаль на лавці біля ресторану", - йдеться в повідомленні.

За словами Басу, в рамках розслідування дали свідчення близько 400 свідків, було зібрано 762 речові докази й було переглянуто близько 4 тис. годин відеоспостереження.

"Це надзвичайно заплутане і складне дослідження, і нині в нас цілодобово займаються ним близько 250 виключно досвідчених фахівців із контртерористичної служби. Вони домоглися значного прогресу в ретельному розслідуванні, яке, ймовірно, буде тривати тижнями, якщо не місяцями", - сказав Басу.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що рішення використати нервово-паралітичний газ військової категорії для усунення екс-шпигуна Сергія Скрипаля з переважною часткою ймовірності ухвалив особисто президент Росії Володимир Путін.