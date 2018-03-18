Отравление Скрипаля: британская полиция опубликовала фото авто экс-разведчика

Британская полиция, которая расследует дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, опубликовала фотографию автомобиля бывшего полковника российской разведки и призвала обратиться к правоохранителям тех граждан, кто мог видеть 4 марта на улицах Солсбери эту машину. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На снимке, размещенном полицией на официальном сайте ведомства, - бордовый BMW 320D с регистрационным номером HD09 WAO. Полицейские хотят найти очевидцев, чтобы наиболее точно проследить движение автомобиля в день отравления Скрипаля.

По словам помощника комиссара полиции Нила Басу, пока правоохранители не могут установить, где находился автомобиль утром до 13:30 по местному времени, до того, как Скрипаль и его дочь отправились в центр города.

Он подчеркнул, что дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ "чрезвычайно сложное", сейчас к расследованию привлечены около 250 специалистов по борьбе с терроризмом.

Басу добавил, что на сегодня в рамках расследования были собраны 762 предмета, которые могут быть доказательствами, также были изъяты 4 тыс. записей с камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери может занять несколько месяцев, а показания по этому делу дали уже около 400 свидетелей.