ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Навальний заявив, що його можуть знову отруїти в Росії після повернення

Берлін, П'ятниця 30 жовтня 2020 06:58
Навальний заявив, що його можуть знову отруїти в Росії після повернення
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Російський оппозиционнер Олексій Навальний заявив, що готується повернуться в Росію. Однак там його можуть отруїти.

Про це пише DW.

Увечері в четвер, 29 жовтня, вперше після отруєння бойовим отрутою групи "Новачок" опозиціонер з'явився в прямому ефірі YouTube-каналу "Навальний Live". Опозиційний політик підключився до ефіру з Німеччини.

"Моє завдання - якнайшвидше відновитися і повернутися в Росію. Але при цьому відновитися, тому що я повинен приїхати в такому стані, щоб, якщо мене отруять вдруге, у мене був хоча б якийсь шанс. Тому що прямо зараз я б напевно не витягнув", - розповів Навальний.

Він додав, що лікарі, як і раніше не дають прогнозів про терміни його повного відновлення.

Раніше повідомлялося, що Навальний, якого отруїли "Новачком", вважає, що за цим стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

РБК-Україна писало, що в ОЗХО підтвердили наявність "Новачка" в аналізах Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Навальный

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся