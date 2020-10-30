Навальний заявив, що його можуть знову отруїти в Росії після повернення

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Російський оппозиционнер Олексій Навальний заявив, що готується повернуться в Росію. Однак там його можуть отруїти.

Про це пише DW.

Увечері в четвер, 29 жовтня, вперше після отруєння бойовим отрутою групи "Новачок" опозиціонер з'явився в прямому ефірі YouTube-каналу "Навальний Live". Опозиційний політик підключився до ефіру з Німеччини.

"Моє завдання - якнайшвидше відновитися і повернутися в Росію. Але при цьому відновитися, тому що я повинен приїхати в такому стані, щоб, якщо мене отруять вдруге, у мене був хоча б якийсь шанс. Тому що прямо зараз я б напевно не витягнув", - розповів Навальний.

Він додав, що лікарі, як і раніше не дають прогнозів про терміни його повного відновлення.

Раніше повідомлялося, що Навальний, якого отруїли "Новачком", вважає, що за цим стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

РБК-Україна писало, що в ОЗХО підтвердили наявність "Новачка" в аналізах Навального.