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Отруєння в Івано-Франківській області: кількість постраждалих зросла до 124

Коломия, П'ятниця 25 вересня 2020 16:27
Отруєння в Івано-Франківській області: кількість постраждалих зросла до 124
Фото: крапельниці (apnews.com.ua)
Автор: РБК-Україна

У Коломиї Івано-Франківської області від гострої кишкової інфекції постраждали вже 124 людини. 50 з них знаходяться в лікарні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Спочатку було відомо про 101 постраждалого від отруєння. Всі, хто звернувся за допомогою, їли в їдальні "Леон".

Зараз співробітники місцевого лабораторного центру досліджують зразки харчових продуктів, проб води та змивів з об'єктів навколишнього середовища. Тривають протиепідемічні та профілактичні заходи, а також епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, на початку вересня в Ясногорській школі Рівненської області отруїлися 68 учнів з різних класів. Діти могли отруїтися їжею в шкільній їдальні. Тоді поліція відкрила справу за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.

Також повідомлялося, що в серпні в селі Липці під Харковом четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

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