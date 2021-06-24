Масове отруєння на випускному на Прикарпатті: кількість постраждалих зросла
У Івано-Франківській області зросла кількість отруєнь після святкування випускного у готельно-ресторанному комплексі "Діброва". Вже відомо про 17 отруєнь.
Серед постраждалих 8 дітей до 18 років, жителів села Саджава та Глибоке Богородчанської ТГ.
З них 12 осіб госпіталізовано до інфекційного відділення КНП “Богородчанської ЦЛ" з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція", 5 осіб з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт невстановленої етіології" перебувають на амбулаторному лікуванні в Саджавській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Стан перебігу хвороби середньої важкості. Заключний діагноз встановлюється. На об'єкті виникнення спалаху проводяться заходи з епідрозслідування.
Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області сталося отруєння в готельно-відпочинковому комплексі "Діброва".
Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталося масове отруєння після відвідування мережі ресторанів