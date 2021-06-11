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Галузеві асоціації готують велику кількість зауважень до податкового проекту, - СУП

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 15:15
Галузеві асоціації готують велику кількість зауважень до податкового проекту, - СУП Фото: галузеві асоціації мають зауважень до урядового податкового проекту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Податкові зміни, які запропонував уряд (законопроект №5600), підвищують повноваження контролюючих органів, що збільшить тиск на бізнес, та ускладнюють адміністрування податків.

Про це заявив голова комітету з розвитку підприємництва СУП Андрій Єрашов.

"Ми очікували покращення адміністрування, а не його ускладнення. Ми очікували, що не буде збільшено повноваження контролюючих органів", - зазначив Єршов.

За його словами, спілка підтримує позицію багатьох бізнес-асоціацій, що висловились проти ухвалення законопроекту, і готує значну кількість пропозицій та зауважень до документу для його доопрацювання.

"Сьогодні ми вже отримали частину пропозицій від наших членів спілки по правкам до цього проекту. Але в цілому він дуже негативно сприймається, і ми будемо якомога більше надавати пропозицій для його покращення. Хоча загальна позиція - ми повністю проти цього проєкту", - повідомив Єрашев.

Нагадаємо, раніше співголова комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков заявив, що запропонований урядом законопроект щодо податкових змін є неприйнятним для бізнесу і має бути відхилений.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила: підвищенням податків влада знищує вітчизняну промисловість і сприяє іноземним компаніям, адже надає їм податкові пільги.

Як відомо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

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