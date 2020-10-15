Відпустка в умовах пандемії: де українці відпочили у 2020 році

Пандемія коронавірусу певним чином позначилася на планах українців на проведення відпустки. У цьому році українці найчастіше віддавали перевагу трьом способам провести свою відпустку: залишатися вдома (61%), побувати на українських морських пляжах (13%) і відвідати дачу або садову ділянку (12%).

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, в інше місто України поїхали 6% українців, на море за кордон - 1%, просто за кордон - також 1%.

Якщо порівнювати частоту згадування способів проведення відпустки в цьому році з двома попередніми роками (2018-2019 рр.), помітно, що в цьому році українці істотно частіше відпочивали вдома, на дачах і садових ділянках, а також виїжджали в інші міста країни.

Третина українців (36%) констатували, що нова інфекція та заходи по боротьбі з нею вплинули на планування відпустки, змусивши вносити в цей процес певні корективи. Однак у випадку більшості жителів України (60%), пандемія ніяк не вплинула на ці плани.

Опитування проводилося компанією Research & Branding Group у період з 5 по 15 вересня 2020 рік серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни до плани українців на літні відпустки.

Нагадаємо, за даними Євростату, туристичний сектор ЄС втратив три чверті доходів з-за COVID-19.