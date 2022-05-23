Вирушають у "банківський туризм". Росіяни оформляють картки Visa та MasterCard у Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака .

За його інформацією, серед росіян стають дедалі популярнішими поїздки до Мінська для того, щоб оформити картку Visa або Mastercard у білоруських банках. Ними вони можуть розплачуватися в міжнародних онлайн-магазинах.

При цьому серед громадян РФ спостерігається попит на відкриття рахунків у банках Узбекистану.