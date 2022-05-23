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Вирушають у "банківський туризм". Росіяни оформляють картки Visa та MasterCard у Білорусі

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Понеділок 23 травня 2022 19:22
Вирушають у "банківський туризм". Росіяни оформляють картки Visa та MasterCard у Білорусі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусь допомагає росіянам обходити санкції, запроваджені Заходом. Громадяни РФ почали масово відкривати банківські картки Visa та MasterCard у Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За його інформацією, серед росіян стають дедалі популярнішими поїздки до Мінська для того, щоб оформити картку Visa або Mastercard у білоруських банках. Ними вони можуть розплачуватися в міжнародних онлайн-магазинах.

При цьому серед громадян РФ спостерігається попит на відкриття рахунків у банках Узбекистану.

Нагадаємо, раніше Visa та MasterCard призупинили свою діяльність у Росії.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував блокування платіжних систем Visa та Mastercard у Росії. Він заявив, що є лазівки для їхньої роботи на території країни-агресора.

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