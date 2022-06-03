Відправляли в РФ до 3 млн гривень щомісяця. СБУ ліквідувала злочинне угруповання

В Україні ліквідувала міжнародне злочинне угруповання, яке контролювалось Росією. Його члени займалися наркобізнесом та збирали розвіддані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За даними слідчих, членами угрупування були понад 20 осіб. Злочинці розповсюджували амфетамін у Київській, Чернігівській та Сумській областях. У них була розгалужена мережа наркодилерів, а для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих Telegram-каналів.

Крім того, угруповування збирало дані про дислокації та переміщення українських військ. Цю інформацію та прибутки від наркобізнесу відправляли в Росію. Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а отримувачами були представники спецслужб РФ. Загалом щомісяця злочинці відправляли в Росію понад 3 млн гривень.

СБУ затримала двох організаторів угруповування. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчо-оперативні дії тривають.