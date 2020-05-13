ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відкликаний з Києва посол Грузії пройде карантин

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 14:06
Відкликаний з Києва посол Грузії пройде карантин
Фото: Теймураз Шарашенідзе (ukraine mfa gov ge)

Посол виїхав з Києва до Мінська, а звідти вилетів до Тбілісі

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, який відкликаний з Києва для консультацій, перебуває у двотижневому обов'язковому карантині в Тбілісі. Про це заявили в пресслужбі МЗС Грузії, повідомляє Новини-Грузія.

У МЗС зазначили, що посол виїхав з Києва до Мінська, а звідти вилетів до Тбілісі.

"Посол (Шарашенідзе, - ред.) прибув до Тбілісі вчора. Як і всі пасажири, які прибувають в міжнародний тбіліський аеропорт, він пройде двотижневий обов'язковий карантин під наглядом медиків", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, грузинська сторона відкликала посла з Києва після призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України.

Зазначимо, прем'єр-міністр Георгій Гахарія заявив, що Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Саакашвілі. Втім, у них заявили, що Україна призначила на посаду людини, який засуджений і розшукується в Грузії.

В зв'язку з цим президент Володимир Зеленський назвав помилкою відгук грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Зеленський зазначив, що між Україною і Грузією зберігаються хороші відносини.

Теги Новини України ГрузіяСаакашвілікарантинпосол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся