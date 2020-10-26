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Опалювальний сезон в Україні: до тепла підключили менше половини будинків

Автор: Олександр Білоус

Рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи влади

Житловий фонд та об’єкти соціальної сфери у більшості областей почали підключати до тепло з 15 жовтня. Станом на 26 жовтня до опалення підключено понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Як нагадали у міністерстві, рішення про початок опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування по факту, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря нижче 8 градусів тепла.

"Тож, якщо зараз у центрі та на півночі країни підключення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури до опалення йде повним ходом, то на півдні країни, зокрема, у Херсоні та Миколаєві опалювальний період ще не розпочинався, а в Одесі та Запоріжжі підключено тільки 5-10% будівель", - сказала заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

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Наразі по Україні з 81637 житлових будинків, підключені до тепла 37220 будинків (45,6%), а з 31521 об’єктів соціальної сфери опалюється 17907 закладів (56,8%). З них - 8619 дитсадки (66,6%), 7459 школи (47,7%) та 1829 заклади охорони здоров’я (62,2%).

На 100% підключено житловий фонд у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Рівненській, Чернігівській та Житомирській області цей показник на рівні 97-99,9%.

Відзначимо, за даними Міненерго, в опалювальний сезон Україна входить до рекордними запасами палива.

Нагадаємо, з початком опалювального сезону Україна почала відбір газу з підземних сховищ.

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