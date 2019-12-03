Опалювальний сезон: Мінрегіон назвав проблемні області

Станом на 3 грудня проблеми з опалювальним сезоном відчувають чотири області. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій у Facebook.

Повідомляється, що на сьогодні на 100% підключено до опалення 20 областей. У той же час за даними обласних та Київської міської державних адміністрацій проблемні питання з опаленням є в таких регіонах:

в Запорізькій області - 2 навчальних заклади на реконструкції - вихованці відвідують інші заклади, терміни підключення 10 і 15 грудня;

у Кіровоградській області - у Світловодську неопалюваних 8 житлових будинків та 1 навчальний заклад Орієнтовний термін підключення - 03-04.12.2019;

у Полтавській області в Решетилівському районі не опалюються 13 навчальних закладів. Орієнтовний термін підключення - 10.12.2019;

у Чернігівській області - у Ніжинському районі не опалюються 6 навчальних закладів. Орієнтовний термін підключення - 03.12.2019;

у Києві - неопалюваних 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 06.12.2019.

Фото: інфографіка Мінрегіону

Нагадаємо, раніше в Кабміні назвали причину зриву опалювального сезону у Світловодську. За словами міністра розвитку громад і територій Олени Бабак, зрив стався через кризу місцевого самоврядування.

Відзначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло майже в два рази в наступному опалювальному сезоні.