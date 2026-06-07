Окружение Путина продолжает летать на бизнес-джетах вопреки санкциям, - WSJ

К примеру, в московском аэропорту Внуково базируется бизнес-джет Bombardier Global 7500, построенный на Западе самолет стоимостью около 75 млн долларов, который обычно обслуживает мировую бизнес-элиту. Этим и другими роскошными бизнес-джетами продолжают пользоваться близкие к президенту РФ люди.

Среди них - Сергей Чемезов, давний соратник Путина Аркадий Ротенберг и олигарх Игорь Кесаев, связанный с оборонной и табачной индустрией.

Сергей Чемезов

Чемезов, который сотрудничает с Путиным еще с 1980-х годов со времен их службы в КГБ в Восточной Германии, возглавил "Ростех" после назначения Путиным в 2007 году.

Ранее он регулярно посещал Европу, а согласно Pandora Papers, его семья владела недвижимостью в Испании. После 2022 года, по данным СМИ, он проводит время в ОАЭ, где, как сообщалось, владеет виллой на Пальма Джумейра.

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Согласно данным сервиса Flightradar24, в период с октября 2025 года по январь 2026 года Чемезов совершил около шести перелетов в ОАЭ на этом самолете.

Аркадий Ротенберг

Аркадий Ротенберг, который в юности занимался дзюдо вместе с Путиным в Санкт-Петербурге, после прихода диктатора к власти стал одним из крупнейших бенефициаров государственных контрактов в строительстве и инфраструктуре.

Он находится под международными санкциями с 2014 года после аннексии Крыма Россией. По данным компании Ch-Aviation, в конце 2022 года он получил доступ к двум самолетам Bombardier Global, которые, согласно Flightradar24, регулярно летают в страны, не присоединившиеся к санкциям - в частности, в ОАЭ и Азербайджан.

Игорь Кесаев

Игорь Кесаев, состояние которого Forbes оценивает в 4,8 млрд долларов, заработал капитал на торговле табаком и алкоголем в 1990-х, а затем расширил бизнес в ритейле и оборонной промышленности.

После вторжения России в Украину он также попал под санкции США и ЕС за поддержку оборонного сектора РФ. В 2023 году, по данным Ch-Aviation и Import Genius, он импортировал бизнес-джет Bombardier Global Express XRS.

Журналисты отмечают, что до 2022 года российские олигархи активно пользовались услугами европейских операторов бизнес-авиации, в частности из Швейцарии, Люксембурга и Сан-Марино.

Обходные механизмы санкций

После начала полномасштабной войны доступ к этим схемам был ограничен, однако появились новые обходные механизмы через посредников и брокеров.

По данным расследования, европейские компании закупают самолеты Bombardier и Gulfstream на вторичном рынке, после чего регистрируют их в юрисдикциях, не поддерживающих санкции против РФ, включая ОАЭ, Оман, Казахстан и ЮАР. Только после этого самолеты фактически оказываются в распоряжении российских клиентов.

Вице-президент по маркетингу Ch-Aviation Мария Верович заявила, что некоторые европейские компании работают "в серой зоне", поставляя самолеты третьим сторонам, которые затем перепродают их в Россию.

По данным Ch-Aviation, самолеты, которыми пользуются приближенные к Путину, ранее обслуживались венской компанией Avcon или связанными структурами. В частности, борт Чемезова сначала был зарегистрирован на Бермудских островах и управлялся Avcon, а затем перешел под управление российской компании Tarp Aviation.

В Avcon заявили, что соблюдают санкционные режимы ЕС и США. В Tarp Aviation на запрос журналистов не ответили. Доли в компаниях связаны с венской трастовой структурой SecuTrust, которая также не предоставила комментариев.

Что делать, чтобы санкции работали

Эксперты отмечают, что компании из США и Европы обязаны контролировать цепочки поставок самолетов и запчастей, чтобы они не попадали в Россию.

Однако, по словам эксперта по санкциям Феликса Гельмштедтера из Берлинского университета имени Гумбольдта, в ряде случаев такие схемы могут нарушать как экспортные ограничения, так и персональные санкции против конечных владельцев самолетов.

Представитель Bombardier заявила, что компания имеет комплексную систему соблюдения санкций и предпринимает меры для предотвращения незаконных поставок и обслуживания воздушных судов. В Gulfstream на запрос журналистов не ответили.

Бывший директор OFAC Джон Смит заявил, что Россия смогла расширить доступ к западным товарам во время второго президентского срока Дональда Трампа, поскольку контроль за санкциями не был приоритетом администрации. По его словам, санкционная политика требует постоянного давления и ресурсов, иначе схемы обхода продолжают существовать.

"Введение санкций похоже на игру в "ударь крота": для выявления обходных схем нужны значительные ресурсы и постоянный контроль. Эта администрация решила не концентрироваться на усилении давления на Россию", - отметил Смит.