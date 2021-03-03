Як ставляться українці до Росії, а росіяни до України: дані двох опитувань

Водночас, за даними опитування "Левада-центру" на території Росії добре ставилися до України 54% населення, погано - 31%. У порівнянні з попередньою хвилею опитування (серпень 2020) ставлення покращилося.

За даними опитувань, незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 80% росіян, об’єднання України з Росією бажають 7% українців і 17% росіян.

Кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, складає 39% (а росіян - 23%), а кількість тих українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 49% (а росіян - 57%).

Як зазначив директор КМІС Володимир Паніотто, час від часу КМІС запитує не тільки про ставлення до Росії, а також окремо про ставлення до росіян і до керівництва Росії. Останнє таке дослідження було у лютому 2019 року. В цілому до Росії тоді позитивно ставилися 57% українців. При цьому до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно. Така сама ситуація зі ставленням росіян (громадян Росії) до України, у лютому 2019 усього 34% росіян ставилося позитивно до України, 82% росіян позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян - позитивно до керівництва України.

"Таким чином, і в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення", - додав Паніотто.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 5-7 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опитано 2005 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

"Левада-центр" проводив опитування населення Росії серед 1601 осіб у в період 18-24 лютого 2021 року методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.