RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ставлення українців до жителів Білорусі та Росії продовжує погіршуватися

Фото: українці стали гірше ставитися до жителів Білорусі та Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Останнє дослідження показало подальше погіршення ставлення українців до жителів Росії та Білорусі. У серпні 2022 року до росіян негативно ставляться 81% опитаних (у квітні 2022 - 69%, у квітні 2021 - 41%), 14% - нейтрально, тільки 3% - позитивно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

До білорусів негативно ставляться 52% (у квітні 2022 - 33%, у квітні 2021 - 4%), нейтрально - 34%, позитивно - 10%.

Спостерігається певне "пом'якшення" в питанні оцінки необхідного часу на примирення українців з росіянами. Якщо у квітні 2022 року (опитування проводилося після звільнення Київської від російських загарбників) дві третини говорили, що примирення неможливе, то в серпні таких респондентів близько половини. Третина вважають, що відновити відносини вдасться через 20-30 років, 14% вважають, що це відбудеться через 10-15 років, і тільки 5% вважають це можливим через кілька років.

Опитування проведено 17-18 серпня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, серед українців продовжує погіршуватися ставлення до жителів окупованого Росією Криму і особливо жителем окремих областей Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Читайте РБК-Україна в Google News