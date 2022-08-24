Ставлення українців до жителів Білорусі та Росії продовжує погіршуватися

До білорусів негативно ставляться 52% (у квітні 2022 - 33%, у квітні 2021 - 4%), нейтрально - 34%, позитивно - 10%.

Спостерігається певне "пом'якшення" в питанні оцінки необхідного часу на примирення українців з росіянами. Якщо у квітні 2022 року (опитування проводилося після звільнення Київської від російських загарбників) дві третини говорили, що примирення неможливе, то в серпні таких респондентів близько половини. Третина вважають, що відновити відносини вдасться через 20-30 років, 14% вважають, що це відбудеться через 10-15 років, і тільки 5% вважають це можливим через кілька років.

Опитування проведено 17-18 серпня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.