Скасування відшкодування експортерам сировини не допоможе переробній галузі, - експерт

Він нагадав, що наразі підприємства-експортери потерпають від багатьох факторів, пов’язаних з війною: це і втрата активів, і ускладнена логістика через блокування портів. При цьому тарифи на залізничні перевезення підвищені на 70%, що робить постачання певних видів залізорудної сировини до європейських країн просто недоцільним.

"Все це відбувається на фоні значного росту цін на енергоресурси, при падінні вартості самої металопродукції. Тож, якщо до цього додасться ще й неповернення ПДВ експортерам сировини - постане питання про існування цих підприємств взагалі. Їхнє навантаження і так дуже знижене, далі - тільки закриття", - наголосив Тарасенко.

Він також висловив переконання, що скасування відшкодування ПДВ не змінить ситуацію в переробній галузі. Для того, щоб стимулювати внутрішню переробку, не потрібно використовувати метод "кнута" і карати експортерів новим податком. Натомість потрібно створити систему стимулів для переробної галузі, впевнений Тарасенко.

"Коли кажуть, що це буде стимулювати переробну галузь - це неправда. Не буде. Натомість це просто вб’є експортерів. Адже потрібно зважати, що розвитку переробної галузі в Україні заважає розрив ланцюгів поставок. Тобто, для того, щоб виробляти більше чавуну або сталі, нам потрібно більше коксівного вугілля. Його потрібно імпортувати - а у нас з цим зараз проблеми, тому що порти закриті. Крім того, раніше основним постачальником цього вугілля була Росія, а зараз, зрозуміло, ніхто не має з нею справу. Тому про стимулювання переробки шляхом експортерів сировини можуть говорити тільки люди, які не мають розуміння, як функціонує переробна галузь", - резюмував Тарасенко.

Нагадаємо, проект Плану відновлення України, підготовлений Національною радою з відновлення України від наслідків війни, передбачає скасування відшкодування ПДВ експортерам сировини. Проти цього рішення виступили українські бізнес-асоціації: на їхнє переконання, це дуже негативний сигнал для інвесторів.

Своєю чергою, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський заявив, що скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини може остаточно підкосити експортні галузі.