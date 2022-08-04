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Розблокування портів для експорту зерна у майбутньому необхідно розширити для металу та хімії, - експерт

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Четвер 04 серпня 2022 13:10
Розблокування портів для експорту зерна у майбутньому необхідно розширити для металу та хімії, - експерт Фото: розблокування портів для експорту зерна у майбутньому необхідно розширити для металу та хімії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Розблокування українських портів для експорту зерна створило чудовий прецедент для того, щоб продовжувати роботу у цьому напрямку, і добитися відкриття морських шляхів для наших ключових товарів - металу та хімії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрія Забловського.

"Я впевнений, що прецедент з розблокуванням наших портів для експорту зерна - чудовий для того, щоб продовжувати роботу у цьому напрямку і досягти завдання-максимуму - розблокувати експорт всієї продукції, яка наразі просто чекає у портах", - підкреслив експерт.

Він зауважив: зерно має більше міжнародне значення, зважаючи на ситуацію з голодом, яка склалася у світі. Проте притік валюти в Україну традиційно забезпечували декілька галузей, у тому числі ГМК.

"Зерно має більше міжнародне значення з огляду на питання продовольчої безпеки. Проте для України важливим є питання експорту всіх ключових вантажів, у тому числі металу, шлях якого традиційно до війни забезпечувався морем", - резюмував Забловський.

Як відомо, Україна разом з міжнародними партнерами у Стамбулі розробили план розблокування трьох портів на Чорному морі - Одеський, "Південний" та Чорноморський, які у 2021 році обробляли 70% товарообігу України. Це дасть змогу Україні експортувати понад 20 млн тонн зерна минулорічного урожаю.

Раніше економісти зазначали: важливість галузей ГМК та АПК для України дуже висока, адже в сукупності вони займають в українській економіці частку в 35%. При цьому їхня частка в експорті становить близько 70%.

Таким чином, розблокування портів для експорту українського металу дозволить Україні отримувати близько 1 млрд доларів валютних надходжень щомісяця.

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