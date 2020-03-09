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Китай назвав терміни закінчення поширення коронавірусу у світі

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Упор в боротьбі з коронавірусом в майбутньому може "переміститися з експорту на імпорт"

Коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня. Про це заявив голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань, передають китайські ЗМІ.

За його словами, упор в боротьбі з коронавірусом в майбутньому може "переміститися з експорту на імпорт".

"За прогнозом, епідемія по всьому світу продовжить поширюватися щонайменше до червня. Упор в боротьбі з коронавірусом в майбутньому може переміститися з експорту (захворювання з Китаю, - ред.) на імпорт", - заявив він.

Нагадаємо, коронавірус за останню добу зафіксовано в Болгарії, Коста-Ріці, Молдові, Французькій Гвіані, на Мальдівах, Мальті, датських Фарерських островах, Парагваї та французькому карибському острові Мартініка.

Зокрема, Франція для боротьби з поширенням коронавірусу заборонили всі заходи більше 1000 учасників.

Також коронавірусна інфекція вперше була зафіксована в Болгарії у п'ятницю, 7 березня, ввечері.

Раніше на Східному узбережжі США підтвердили перші два випадки смерті внаслідок захворювання, викликаного новим коронавірусом. До цього летальні випадки захворювання, викликаного новим коронавірусом, були зареєстровані лише на Західному узбережжі США.

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