Отмена рейсов, контроль на границе и область на карантине: Украина противостоит коронавирусу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МАУ отменяет часть рейсов из-за коронавируса

Коронавирус в Украине был зафиксирован 3 марта, с тех пор в стране предпринимают различные меры для предотвращения распространения COVID-19 в стране. Подробнее о введенных мерах - в материале РБК-Украина.

МАУ отменяет рейсы в 16 стран, а SkyUp может изменить полетную программу

"Международные авиалинии Украины" сообщили об отмене некоторых рейсов в 16 стран. Так, сокращаются полеты в:

Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию.

Кроме того, изменить полетную программу из-за коронавируса может украинская авиакомпания SkyUp. На данный момент вопрос рассматривается.

Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали о ситуации

По состоянию на 10 марта в Украине зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом. Инфицированным оказался житель Черновцов, который приехал из Италии. После выявления коронавируса в Черновцах и области был введен карантин в учебных заведениях и запрещены массовые мероприятия.

Также, по данным Черновицкой ОГА, на данный момент в местной больнице с подозрением на коронавирус находятся 3 человека.

По информации Минздрава, всего в Украине было зафиксировано 40 подозрений на коронавирус, а на данный момент проверка 4 из них продолжается. Кроме того, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе Украина получит 50 тест-систем для выявления коронавируса, а 15-16 марта в страну должны поступить экспресс-тексты.

Ситуация на украинской границе

На украинской границе у всех, кто въезжает в страну измеряют температуру. По данным Госпогранслужбы, с 25 февраля температурный скрининг прошли уже более 1,4 млн граждан и ни у кого из них повышенной температуры обнаружено не было.

Температурный скрининг проводится круглосуточно на всех пунктах пропуска, а также на КПВВ на Донбассе и на админгранице с временно оккупированной территорией Крыма.

Ситуация в соседних странах

Как известно, во всех семи странах, с которыми граничит Украина, зафиксирован коронавирус. Страны принимают меры по противодействию распространению COVID-19. Так, Польша с 10 марта ввела усиленный санитарный контроль на всех границах, в частности и с Украиной. А соседняя Молдова не будет пускать в страну иностранцев, прибывших из стран, где зафиксирован коронавирус. В то же время, Беларусь о намерении закрывать границы не заявляла.

Рекомендации украинцам за границей

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Италию из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, украинцев, которые не смогут обеспечить двухнедельный домашний карантин, просят отказаться от поездок в Израиль. Как известно, Израиль ввел двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в страну.