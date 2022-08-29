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Скасування зупинки столичного транспорту під час тривоги: Кличко відповів на петицію

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що норма про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги приймалася з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці. Тому її перегляд можливий за умови надходження рекомендацій від Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію, опубліковану на сайті КМДА.

"Рішення Ради оборони міста Києва приймалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а значить, буде переглянуто виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз і оцінка проводяться на постійній основі", - заявив Кличко.

Він також нагадав, що припинення роботи транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів ніяких додаткових витрат, оскільки по її завершенні вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними.

Раніше повідомлялося, що у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог.

Крім того, транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги.

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КиївВійна Росії проти УкраїниВіталий Кличко