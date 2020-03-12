Скасування матчів та порожні трибуни: як коронавірус вплинув на футбол

Фото: УЄФА розглядає варіант скасування сезону Ліги чемпіонів (twitter.com/Atalanta_BC)

Через пандемію низка ігор взагалі не відбудуться

Ситуація з поширенням у світі коронавірусу визнана пандемією. Вона торкнулася безлічі змагань у всьому світі. Наслідки відчула і футбольна Європа, найбільше вони торкнулися чемпіонату Італії і єврокубків. Не оминули заходи безпеки стороною і український футбол, детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Скасовані ігри

Італійська Серія А пішла на вимушену паузу. Поки невідомо, коли чемпіонат знову відновиться і відновиться взагалі. Є інформація про те, що італійський футбольний турнір можуть не дограти, завершивши достроково з актуальної турнірній таблиці.

Непроста ситуація і в Лізі Європи. Два матчі 1/8 фіналу "Севілья" - "Рома" та "Інтер" - "Хетафе" взагалі не відбудуться. Гравці римського клубу не змогли вилетіти в Іспанію, а керівництво міланської команди відмовилося проводити поєдинки.

Матчі без глядачів як покарання

Ще чотири поєдинки Ліги Європи пройдуть без підтримки так званого "12 гравця". Це стосується і гри донецького "Шахтаря" з "Вольфсбургом". За день до матчу в Німеччині не відбулися традиційні прес-конференції, а передігрове тренування була нетривале. Також існує ймовірність, що гра у відповідь в Харкові також пройде без глядачів.

Уболівальники не зможуть стежити з трибун за боротьбою найсильніших клубів континенту за головний трофей - Лігу чемпіонів. УЄФА ухвалив провести гри 1/8 фіналу "Валенсія" - "Аталанта" і ПСЖ - "Боруссія" в заплановані терміни, але без глядачів. Ще очікується рішення по матчу "Барселона" - "Наполі", оскільки керівництво каталонців добивається перенесення поєдинку. Хоча футбольна влада може навіть призупинити сезон в Лізі чемпіонів.

Без глядачів будуть проводитися всі футбольні матчі в чемпіонатах Англії і Іспанії. При цьому з міркувань безпеки трансляції в пабах і барах також проводитися не будуть.

Заражені футболісти

Перший випадок зараження коронавірусів нового типу серед професійних футболістів зафіксований в Італії ще в лютому. Йдеться про гравця, ім'я якого не називалося, одного з клубів третього за значимістю дивізіону в італійському футболі.

У вищому дивізіоні Італії інфікувався захисник "Ювентуса" Даніеле Лайки. Хоча футболіст і запевнив усіх в інстаграмі, що з ним все в порядку і хвороба протікає безсимптомно, Кріштіану Роналду прийняв рішення поки не приєднуватися до тренувань основної команди.

Чи скасують головну футбольну подію року

Організатори поки не розглядають варіанти скасування або перенесення Євро-2020. Однак, за даними італійської преси, відразу кілька європейських федерацій звернулися до УЄФА з проханням перенести чемпіонат на літо 2021 року.

Український футбол

В Україні відсьогодні запроваджено карантин мінімум на три тижні. Він поширюється і на спортивні змагання. До 3 квітня всі футбольні матчі будуть проводити тільки з дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Бумерангом по збірній України

Команда Андрія Шевченка проведе без глядачів обидва товариські поєдинки на виїзді - з Францією (27 березня) і з Польщею (31 березня). Але існує ще одна проблема - на спаринги може не прибути Руслан Малиновський. Італійська "Аталанта" не пускає півзахисника в збірну, де на нього дуже розраховують.