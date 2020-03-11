Скасування формули "Роттердам+" завдала збиток 4,4 млрд грн, - експерт

Скасування формули "Роттердам+" завдало державному бюджету України збитки в 4,4 млрд грн, що підтверджують офіційні цифри вартості закупівлі вугілля за старим і новим порядком. Про це в коментарі журналістам заявив експерт енергоринку та співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, коментуючи подачу відповідної заяви в Державне бюро розслідувань (ДБР), передає РБК-Україна.

"Нам продовжують розповідати про те, яке благо несе новий порядок, але фактично це ручне управління, мета якого заробити коштом споживача. Скільки можна "чорне" називати "білим"? Цифри говорять самі за себе - електроенергія стала коштувати дорожче. Хтось має відповісти за 4,4 млрд грн, які переплатили споживачі. І це тільки за друге півріччя 2019 року", - заявляє Марунич.

Крім того, додає експерт, що попри критику, якій піддавалася формула "Роттердам+", зараз стало очевидно, що це був дієвий механізм зрозумілого і прозорого ціноутворення на енергетичному ринку України. Затверджений НКРЕКП Порядок дозволяв утримувати ціну на вугілля для українських споживачів на рівні 1700 грн за тонну. Зараз вартість збільшилася до 1900 грн.

Зазначимо, що 3 березня Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження відносно посадових осіб Кабінету Міністрів України, які підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Мова йде про скасування Порядку формування ціни на електроенергію, відомого як формула "Роттердам+", та ухвалення положення про накладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, затвердженого постановою Кабміну від 5.06.2019 № 483. В результаті електроенергія стала значно дорожче, хоча в публічній площині просувався теза про те, що скасування "Роттердам+" та введення нового порядку знизить її вартість для споживачів, вважає експерт.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 за фактом створення злочинної організації та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Покарання за такі злочини - до 12 років в'язниці.

Як раніше писало РБК-Україна, сторона захисту в справі "Роттердам +" надала клопотання про його закриття у зв'язку з отриманими висновками експертів, які підтверджують законність формули та відсутність економічних збитків.